Giocatore dell’anno sul PGA Tour, Johnson il re

(ANSA) – ROMA, 15 SET – E’ Dustin Johnson il miglior

giocatore della stagione 2019-2020 del PGA Tour. Nessuna

sorpresa. Il numero 1 mondiale, vincitore della FedEx Cup (e del

super jackpot da 15 milioni di dollari), ha superato la

concorrenza di Collin Morikawa, Jon Rahm, Webb Simpson e Justin

Thomas conquistando, per la seconda volta in carriera (dopo la

prima nel 2016), il premio di “player of the year”.

Mentre Scottie Scheffler, costretto a saltare lo US Open (in

programma da giovedì 17 a domenica 20 settembre a Mamaroneck,

New York) perché positivo al Covid-19, è stato eletto come “miglior rookie”. Niente da fare per Harry Higgs, Viktor Hovland

e Maverick McNealy. Tre successi dopo il lockdown in 14

apparizioni. Johnson è stato il dominatore assoluto del PGA Tour

post Covid. Dopo aver vinto il Travelers Championship e il The

Northern Trust, ha trionfato ad Atlanta nel Tour Championship,

ultimo atto dei play-off del PGA Tour. I membri del massimo

circuito americano del green maschile non hanno avuto dubbi: è

lui il “best player” del PGA Tour 2019-2020.(ANSA).



