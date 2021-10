Giocattoli pericolosi, maxisequestro nel porto di Napoli

Condividi l'articolo









(ANSA) – NAPOLI, 26 OTT – E’ uno dei maggiori sequestri di

giocattoli pericolosi mai effettuati in Italia quello portato a

compimento dai funzionari dell’ Agenzia Demani e Monopoli in

servizio all’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 nello scalo

marittimo partenopeo dove è stato intercettato un container

destinato a società operante nel settore del commercio

all’ingrosso di giochi e giocattoli, il cui carico, di origine

cinese, era stato falsamente dichiarato al fine di eludere la

stringente maglia dei controlli doganali alle frontiere

dell’Unione.

Riscontri approfonditi hanno consentito di accertare che una

considerevole parte del carico, dichiarato essere costituito da

lavori di spago, corde e funi, nascondeva invece, una partita di

720.000 giocattoli destinati a bambini in tenera età. Gli

articoli rinvenuti sono risultati privi di idonea certificazione

che comprovasse il rispetto dei requisiti di sicurezza

prescritti dalle pertinenti normative della Ue e nazionali.

Il laboratorio chimico delle Dogane di Napoli ha eseguito

analisi su campioni rappresentativi dell’intera spedizione, i

cui risultati hanno confermato la presenza di ftalati in

concentrazioni 80 volte superiori ai limiti prescritti dal

Regolamento.

Gli ftalati sono esteri dell’acido ftalico. Sono sostanze in

genere poco solubili in acqua, molto solubili negli oli e poco

volatili. Sono considerati degli interferenti endocrini, capaci

di causare gravi danni allo sviluppo del sistema riproduttivo,

al metabolismo e al sistema neurologico, in caso di esposizione

che può derivare dal masticare o succhiare per lunghi periodi di

tempo gli oggetti che li contengono. Sono stati collegati anche

al rischio obesità, ad alcuni tipi di allergie ed a disfunzioni

tiroidee.

L’intero carico è stato sequestrato ed il rappresentante legale

della società importatrice denunciato. (ANSA).



