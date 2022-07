Condividi l'articolo

(ANSA) – ORANO, 04 LUG – Argento amarissimo per l’Italia

Under 18 ai Giochi del Mediterraneo: la squadra del tecnico

Daniele Franceschini viene sconfitta 1-0 dalla Francia in

finale, a causa del gol di Lenny Seive Pirringuel al 68′. Per

gli azzurrini sfuma il sogno di riportare un oro in Italia dopo

25 anni. (ANSA).



