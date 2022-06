Giochi Mediterraneo: live su sito Coni gare principali

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 GIU – I Giochi del Mediterraneo 2022, al

via oggi a Orano, in Algeria, con la cerimonia di apertura (ore

22 italiane), segnano un momento storico: per la prima volta in

assoluto sarà possibile seguire in diretta sul sito del CONI una

manifestazione internazionale multidisciplinare. I tifosi

potranno vedere la cerimonia di apertura e le principali gare di

giornata attraverso la piattaforma OTT di Italia Team

all’indirizzo https://tv.italiateam.sport/. Sul sito del CONI e

sul sito dedicato dell’Italia Team orano2022.coni.it verranno

via via rese note le dirette che saranno trasmesse, e a fine

giornata saranno disponibili gli highlights forniti dalla regia

algerina dei Giochi del Mediterraneo.

La giornata di domani, 26 giugno, parte con la diretta di

Italia-Egitto nel volley maschile alle 10, seguita da karate

(11.30-15.15), bocce (15.15-17), Italia-Spagna di pallanuoto

(17.18.15), ancora karate (18.15-20.45), ginnastica artistica

femminile (20.45-22) e infine il secondo tempo di

Italia-Portogallo di calcio (22-23). Il 27 giugno invece il

programma prevede bocce (9.30-11), lotta (11-13), karate

(13-13.45), vela (13.45-18), di nuovo lotta (18-20) e ginnastica

artistica uomini (20-22). (ANSA).



