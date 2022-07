Giochi Mediterraneo: Malagò, ‘Vincere medagliere non banale’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – “I Giochi del Mediterraneo appena

conclusi? Non era scontato rivincere il medagliere per la quinta

volta di fila, visto il calendario internazionale sempre più

fitto”. E’ quanto detto da Giovanni Malagò, presidente del Coni,

alla conferenza a Fiumicino organizzata grazie ad Aeroporti di

Roma per il ritorno degli atleti azzurri da Orano 2022. “Se non

fossimo arrivati primi, qualcuno avrebbe detto che le cose non

erano andate bene – prosegue Malagò – Ringrazio tutti gli

atleti, i Giochi del Mediterraneo hanno una tradizione

particolare per il nostro Paese. Rispetto ad altre competizioni

possono essere considerati di un gradino più basso, ma sono una

vetrina più unica che rara”.

Il presidente infatti ricorda che dei 26 paesi che fanno parte

di questa confederazione 24 sono andati a medaglia, e conclude

ricordando che per la prima volta il Coni “ha organizzato la sua

televisione in streaming: è la prima esperienza di un lungo

viaggio” (ANSA).



—

