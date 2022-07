Giochi Mediterraneo: nuoto; Italia show con cinque ori

Condividi l'articolo

(ANSA) – ORANO, 04 LUG – L’Italia del nuoto brilla nella

penultima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo. Si parte

con l’oro di Lisa Angiolini, che vince i 50m rana con il tempo

di 30.87. Dietro di lei, la portoghese Ana Rodrigues de Pinho

(31.31) e un’altra italiana, Anita Bottazzo, bronzo in 31.41.

Oro anche per Sara Franceschi, vincitrice deI 200 misti con il

tempo di 2:12.19. Il resto del podio è turco, con Viktoria Gunes

(2:12.26) e Denis Ertan (2:14.15). Claudio Faraci, re nei 200

farfalla, ferma invece il cronometro a 1:57.09.

Trionfo azzurro anche nella staffetta 4×100 mista: Carlotta

Zofkova, Lisa Angiolini, Ilaria Bianchi e Sofia Morini terminano

la gara in 4:04.65. Spagna seconda con 4:06.17, Turchia terza

con 4:07.31. Stesso metallo anche per il quartetto maschile che

sempre nella 4×100 mista ha stabilito il miglior tempo in

3:35.27 con Mora, Pinzuti, Rivolta e Bori. Gioia anche per

Ilaria Bianchi, che chiude col bronzo nei 100m farfalla (59.06)

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte