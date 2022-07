Giochi Mediterraneo: Scherma; oro Giulia Rizzi nella spada

Condividi l'articolo

(ANSA) – ORANO, 04 LUG – La spada italiana chiude il torneo

di Orano con sei medaglie: un oro, due argenti e tre bronzi. Il

metallo più prezioso cinge il collo di Giulia Rizzi, che nella

finale femminile sconfigge 15-8 la connazionale Nicol Foietta,

vincitrice quindi dell’argento. Roberta Marzani ottiene il

bronzo, arrendendosi in semifinale proprio a Rizzi.

Negli uomini la semifinale tutta azzurra tra Matteo Tagliariol

e Valerio Cuomo viene vinta da quest’ultimo 10-15. Bronzo quindi

a Tagliarol, mentre Cuomo in finale perde contro l’egiziano

Elsayed. Costui, battendo Giacomo Paolini in semifinale, aveva ‘condannato’ l’italiano alla medaglia di bronzo. (ANSA).



