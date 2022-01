Giochi Universitari, partita da Torino la Fiamma per la Cina

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 17 GEN – E’ stata accesa nel cortile del

Rettorato dell’Università di Torino la Fiamma del Sapere, in

partenza per Chengdu, che dal 26 giugno al 7 luglio, ospiterà

l’edizione estiva dei Giochi Mondiali Universitari, rinviati di

12 mesi a causa della pandemia. Una volta acceso il braciere ha

preso il via il percorso della fiamma, che ha toccato la

Galleria dei Re del Museo Egizio, i Murazzi del Po, arrivando al

Castello del Valentino, sede del Dipartimento di Architettura e

Design del Politecnico di Torino.

Poco prima c’era stato un altro passaggio di testimone

fondamentale: vista la cancellazione dell’edizione di Lucerna

2021, prevista per lo scorso dicembre, era presente una

delegazione della città svizzera per consegnare la bandiera

della Fisu, massimo organo universitario mondiale, a Lake

Placid, che ospiterà i Giochi invernali nel 2023.

“Le Universiadi sono nate qui ed è bello continuare a

ospitare questa Cerimonia. Ci auguriamo che sia un messaggio di

speranza per il futuro dello sport” ha detto il rettore

dell’ateneo torinese Stefano Geuna. “Lo sport unisce il mondo,

tra poco scatteranno le Olimpiadi di Pechino e il Politecnico di

Torino può contare su 12 mila studenti cinesi. Poi, la prossima

Universiade invernale sarà negli Stati Uniti, per cui è bello

che i due estremi del mondo possono essere uniti dallo sport,

un’ottima ispirazione per tutti” ha aggiunto il rettore del

Politecnico Guido Saracco. “Da Torino partono la bandiera e la

Fiamma del Sapere, due simboli che uniscono il mondo grazie ai

valori dello sport universitario. Torino continua a essere al

centro del sistema universitario”, ha sottolineato Riccardo

D’Elicio, presidente del Cus Torino. (ANSA).



