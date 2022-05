Giordano (Inl), giro d’affari irregolarità 76 miliardi in 2021

Condividi l'articolo

ANSA Lavoro – ROMA, 07 MAG – Si allarga l’organico

dell’Ispettorato nazionale del lavoro per “un miglior contrasto

all’occupazione sommersa”, nel nostro Paese: entro il prossimo

mese di giugno, infatti, verranno assunti circa 700 nuovi

ispettori (precisamente 691, ma sarà possibile reclutare “fino a

900 unità”). Lo fa sapere all’ANSA lo stesso organismo diretto

da Bruno Giordano. Il ‘giro d’affari’ dell’economia sommersa, in

Italia, vale “almeno 203 miliardi di euro”, stando alle stime

del 2021, spiega Giordano. E, di questa mole di denaro, “più di

1/3”, pari ad “oltre 76 miliardi, è nel mondo del lavoro”, sotto

forma di “vizio del rapporto contrattuale”, e “senza diritti

individuali e sindacali” per gli occupati. (ANSA).



