“Resta il tema del potere di acquisto e non si può mettere in carico alle aziende un ulteriore costo. Il tema del cuneo fiscale, sollecitato dal presidente di Confindustria che non è mai riuscito a passare, ora potrebbe tornare di attualità”. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una iniziativa nell’ambito del Festival dell’Economia. (ANSA).



