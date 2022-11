Giorgetti: Ue abbia strategia energetica comune più incisiva’

Condividi l'articolo

Il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sottolinea “l’importanza che l’Ue abbia una politica e una strategia energetica comuni maggiormente incisive”. Lo comunica una nota del Mef dopo l’incontro oggi con il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner.

La visita di Giorgetti a Berlino è la prima missione all’estero del nuovo governo italiano. “Al centro dei colloqui, le problematiche dei rispettivi Paesi in relazione alle conseguenze su famiglie e imprese dell’aumento dei costi energetici”. Come riporta la nota del Mef, Giorgetti ha “ricordato l’importanza dei buoni rapporti tra Italia e Germania e i numerosi comuni interessi economici” e ha sottolineato che le emergenze che i governi europei devono affrontare sono il “rallentamento dell’economia e l’andamento dell’inflazione”. L’incontro ha anche permesso di “approfondire le ultime misure del governo tedesco, illustrate da Lindner, per contrastare gli aumenti dei prezzi energetici.”



