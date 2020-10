GIORGIA BOUTIQUE. NOVITÀ IN NEGOZIO 

SAVE THE DUCK è Il brand italiano che si caratterizza per l’amore e il rispetto per la natura, oltre che per l’ambiente e gli animali.

I piumini “SAVE THE DUCK” sono realizzati in un nylon leggerissimo con imbottitura 100% ANIMAL FREE grazie all’impiego dell’innovativa tecnologia PLUMTECH®, una piuma SINTETICA calda, traspirante e leggera, valida alternativa alla piuma d’oca.

Da GIORGIA BOUTIQUE trovi in ESCLUSIVA le Nuove Collezioni Uomo e Donna “SAVE THE DUCK” Autunno Inverno 2020/2021.

Vieni in negozio a scoprire Il piumino amico delle papere.

VIA 5 FEBBRAIO 80, DOMAGNANO RSM

0549900709

3387837343