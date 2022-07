Giorgia contro Meloni, il botta e risposta su Instagram

Condividi l'articolo

Botta e risposta su Instagram tra la cantante Giorgia e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. A lanciare il duello è stata la cantautrice romana che qualche ora fa su Instagram ha condiviso nelle Storie un meme che giocava con l’omonimia tra lei e l’esponente politica citando “Io sono Giorgia“, il tormentone del duo milanese MEM & J lanciato dopo un intervento dell’esponente di Fratelli d’Italia e diventato virale.

Nel post si vedeva la cantante con la scritta “Anche io sono Giorgia ma non rompo i cog….a nessuno“. A stretto giro la risposta della Meloni, che ha condiviso uno screen del post di Giorgia accompagnato da una sua puntuta postilla: “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”.

