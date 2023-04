Giornale Libreria, ‘Buchi bianchi’ in cima a classifica generale

Condividi l'articolo

E’ ‘Buchi bianchi’ (Adelphi) di Carlo Rovelli a conquistare la vetta della classifica generale dei libri più letti a marzo. Al primo posto anche nella saggistica, Rovelli spodesta dopo mesi di primato ‘Spare, Il minore’ (Mondadori) del Principe Harry che scivola al quinto posto e retrocede dal primo al secondo posto anche nella classifica di saggistica.

Sul podio della top ten generale ‘Profondo come il mare, leggero come il cielo’ (Mondadori) di Gianluca Gotto, titolo self-help primo nella manualistica del mese. Al terzo posto Niccolò Ammaniti con ‘La vita intima’ (Einaudi), in discesa dalla seconda posizione di febbraio, ma ancora saldamente in testa nella narrativa italiana.

E’ quanto emerge dai dati de ‘Il Giornale della Libreria’, il magazine dell’Associazione Italiana Editori che ogni 4 settimane pubblica online l’elenco dei 100 libri più letti e le classifiche settoriali per la narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica, manualistica e fumetti.

Al quarto posto, sempre della classifica generale, Tilli Cole con ‘Dammi mille baci’ (Always Publishing), il sick romance virale su TikTok che pur avendo rallentato leggermente la sua corsa è ancora al primo posto nella narrativa straniera. In sesta posizione ‘Scemi di guerra’ (PaperFirst) di Marco Travaglio seguito da ‘Le otto montagne’ (Einaudi) di Paolo Cognetti, ‘La portalettere’ (Nord) di Francesca Giannone e ‘Se i gatti scomparissero dal mondo’ (Einaudi) di Genki Kawamura. A chiudere la top 10 ‘Lezioni’ (Einaudi), il nuovo romanzo di Ian McEwan.

Nei fumetti, le prime 10 posizioni sono spartite quasi perfettamente tra la serialità dei manga – al primo posto con ‘Kaiju No. 8’ (Star Comics) di Naoya Matsumoto – e quella di Pera Toons: sono quattro le posizioni occupate dalla punta di diamante della casa editrice Tunué. Sei i manga, pubblicati da Star Comics, Edizioni BD e Panini Manga.



