Giornali Athesis progettano la sostenibilità con i lettori

Serata-evento il 15 dicembre, a Verona per l’evento conclusivo del progetto lanciato dal gruppo editoriale Athesis per stilare, assieme ai cittadini, l’Agenda della dello sviluppo sostenibile del territorio. Sarà inoltre lanciato on line il sondaggio che dà la parola ai lettori su questi temi.

Agenda Sostenibilità è un’iniziativa pluriennale ideata e promossa da Athesis che ha preso il via la scorsa primavera. Partendo dai 17 obiettivi che l’ONU si è proposta di realizzare entro il 2030, la media company del lombardo-veneto si è data l’obiettivo di fare il punto della situazione sui 3 grandi temi della sostenibilità che più toccano i territori e le loro comunità – città, impresa, parità; l’altra finalità è definire per ciascun territorio (Verona, Vicenza, Brescia) l’Agenda dei prossimi anni, coinvolgendo nel percorso gli stakeholder pubblici e privati e il grande pubblico.

La presentazione mercoledì 15 dicembre (ore 17), con un evento diffuso in streaming sui siti larena.it, ilgiornaledivicenza.it e bresciaoggi.it, sulle pagine Facebook delle testate e su ANSA.it.

Tra i contributi della serata quello di Amitav Ghosh, il grande scrittore indiano pubblicato da Neri Pozza, casa editrice del Gruppo Athesis

