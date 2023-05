Giornalista dell’Afp ucciso da razzi nell’est dell’Ucraina

Condividi l'articolo

Un giornalista dell’Afp, Arman Soldin, è stato ucciso dal lancio di razzi nell’est dell’Ucraina. Lo rende noto la stessa agenzia di stampa francese.

Soldin, coordinatore video dell’Afp in Ucraina, è stato ucciso nel pomeriggio in un attacco con razzi Grad, secondo i colleghi della stessa France Presse che lo accompagnavano. Il bombardamento è avvenuto verso le 16.30 ora locale (le 15.30 in Italia) nei dintorni di Chasiv Yar, località vicino a Bakhmut, che è quotidianamente presa di mire dalle forze russe.

