Giornata mondiale degli Oceani, programmazione dedicata Sky

In occasione della XXVIII Giornata Mondiale degli Oceani indetta dall’Onu, lunedì 8 giugno Sky proporrà una programmazione dedicata per sensibilizzare il pubblico sul tema della salvaguardia dei mari. Impegno di Sky nella difesa degli oceani che prosegue con la campagna Sky Ocean Rescue, grazie alla quale ha eliminato la plastica monouso dalle sedi e dal packaging dei propri prodotti, e più in generale nella salvaguardia dell’ambiente, con la campagna Sky 0, con cui si impegna a divenire la prima azienda media e intrattenimento net zero carbon in Europa entro il 2030.

Diversi contenuti saranno sui canali della piattaforma durante tutta la giornata, mentre sarà disponibile on demand su Sky e Now Tv una collezione dedicata con film e documentari sul tema. Oltre a ricordare la giornata con interviste ad esperti, Sky TG24, proporrà alle 21 il documentario Plastic Busters. Prodotto dalla testata all news e realizzato da Daniele Moretti, il doc racconta gli effetti della presenza di plastica e microplastica nel santuario di Pelagos, area del Mediterraneo con ricca biodiversità. Al seguito dei ricercatori impegnati sul campo del progetto Plastic Busters, promosso dal Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena in collaborazione con un consorzio di partner internazionali, il documentario mostra gli sforzi degli studiosi per analizzare le conseguenze delle micro e macro-plastiche sulla flora e la fauna marina e sulle specie a rischio di estinzione e cerca di spiegare non solo quale sia la situazione presente nell’area, ma anche come la ricerca provi a combattere questo preoccupante fenomeno.

