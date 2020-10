Giornata salute mentale, TikTok insieme all’Oms

Anche TikTok da’ un contributo alla Giornata della Salute Mentale che ricorre il 10 ottobre. Lancia l’iniziativa #MoveForMentalHealth, un incoraggiamento agli utenti ad attivarsi per accrescere la consapevolezza sul tema. E in collaborazione con l’Organizzazione della Sanità (Oms) trasmetterà in streaming un evento in cui mostrerà cosa fa l’Organizzazione per ridurre i disturbi mentali, dando voce alle storie e alle esperienze di testimoni celebri.

“Siamo lieti di assistere all’impegno di TikTok nell’incoraggiare le conversazioni e le azioni concrete sul tema. Una mobilitazione su scala globale può aiutare a guidare le future decisioni per garantire servizi migliori quando e dove ce ne sarà la necessità”, spiega Dévora Kestel, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Uso di Sostanze presso l’Oms.

“Il lockdown spesso ci ha tenuti lontani dai nostri cari, ha sconvolto le nostre abitudini e ha avuto un impatto duraturo sul benessere mentale di molti di noi. E, l’incertezza sui prossimi mesi rende ancor più importante questa giornata. Siamo orgogliosi di essere partner dell’Oms e di United for Global Mental Health per far crescere il dibattito sulla salute mentale all’interno e fuori dalla nostra community”, aggiunge commenta Rich Waterworth, TikTok General Manager EU.



