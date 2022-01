Giorno Memoria: Bianchi, storia che riguarda l’Italia tutta

Condividi l'articolo

(ANSA) – FOSSOLI, 28 GEN – “Ieri il Giorno della memoria a

Roma nel salone del ministero dell’Istruzione. Oggi cominciamo

questo viaggio che parte da Fossoli e arriva a Milano, a Roma, a

San Sabba a Trieste e finisce a Ferrara al museo, per dare il

senso che questa è una storia che riguarda anche l’Italia sia

come vittime che come carnefici. Un viaggio nel dolore ma poi

anche nella resurrezione del nostro Paese”. Parole del ministro

dell’Istruzione Patrizio Bianchi che oggi ha fatto visita al

campo di Fossoli, a Carpi nel Modenese, insieme al presidente di

Uvei Noemi Di Segni.

Fossoli è una frazione di Carpi, a circa sei chilometri dalla

città. Il campo fu costruito nel 1942 dal Regio Esercito per

imprigionare i militari nemici. Dal dicembre ’43 fu trasformato

in Campo di concentramento per ebrei. Dal marzo ’44 divenne

Campo poliziesco e di transito utilizzato dalle SS come

anticamera per i viaggi verso i Lager nazisti. Sono stati circa

5.000 gli internati politici e razziali che passarono da Fossoli

per poi finire nei campi di Auschwitz-Birkenau, Mauthausen,

Dachau, Buchenwald, Flossenburg e Ravensbruck. Tra questi anche

Primo Levi.

Il 12 luglio 1944, 67 internati politici, prelevati dal Campo

di concentramento di Fossoli, furono trucidati dalle SS

all’interno del vicino poligono di tiro di Cibeno. L’anno scorso

per il 77/o anniversario dell’eccidio nazista in visita al Campo

si recarono il presidente del Parlamento Ue David Sassoli e la

presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte