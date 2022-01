Giorno Memoria: nasce webdoc Assemblea legislativa E-R

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 25 GEN – Nasce il webdoc dell’Assemblea

legislativa dell’Emilia-Romagna sulle tragedie del ‘900: in

occasione della Giornata della Memoria, che si celebra il 27

gennaio, è online ‘I Viaggi della Memoria’, che racconta

l’esperienza nei luoghi simbolo delle tragedie del ‘900 in

Europa. Dal 2013, oltre 29mila studentesse e studenti

emiliano-romagnoli hanno partecipato a queste iniziative, che

godono del sostegno dell’Assemblea legislativa.

Lager nazisti, foibe, ex Jugoslavia martoriata dalle pulizie

etniche di fine ‘900, Berlino divisa in due dalla Guerra Fredda:

il web doc è un “atlante del Secolo Breve” composto da

testimonianze fotografiche e video degli studenti che hanno

partecipato ai “viaggi”, da un dettagliato bilancio di questo

primo decennio di impegno dell’Assemblea legislativa e da due

interviste ai principali protagonisti dell’iniziativa, gli

storici Cinzia Venturoli e Gianluca Gabrielli. Proprio Gabrielli

fa da apripista alla nuova frontiera dei Viaggi della Memoria,

quella “online” nata e sperimentata durante il primo lockdown

del marzo 2020, quando centinaia di studenti hanno dovuto

visitare in modo virtuale i luoghi simbolo del XX secolo.

Protagonista del webdoc è il volume “Spostarsi nel tempo”

pubblicato da “E-Review. Rivista degli Istituti storici

dell’Emilia-Romagna in Rete”: la pubblicazione traccia un

bilancio dell’esperienza dei viaggi e del loro possibile futuro

in un mondo caratterizzato sempre più dall’uso dei social media

e delle nuove tecnologie. Il webdoc, realizzato dal Servizio

Informazione e Comunicazione dell’Assemblea legislativa

dell’Emilia-Romagna e curato da Luca Molinari e Andrea Perini, è

consultabile sui social e sul sito dell’Assemblea legislativa

https://cronacabianca.eu/viaggidellamemoria/. (ANSA).



—

