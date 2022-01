Giorno Memoria, ricordare la Shoah leggendo con i bambini

Condividi l'articolo

(di Marzia Apice) (ANSA) – ROMA, 23 GEN – Insieme, grandi e piccoli, sulle

pagine intense di autori-testimoni, per rievocare l’orrore ma

anche per riscoprire la speranza: si compie ogni anno, grazie a

parole che hanno il pregio di saper entrare con semplicità nella

drammatica verità di uno dei capitoli più oscuri della storia

recente, il viaggio letterario a ritroso nel tempo per far “vivere” ai bambini con maggiore consapevolezza il Giorno della

Memoria. Tra nuove proposte e riedizioni, in queste settimane

sono infatti diversi i titoli proposti dagli editori per il

pubblico dei bambini e dei ragazzi. Direttamente dall’esperienza

teatrale, arriva in libreria “La fisarmonica verde” (Mondadori,

pp.120, 16 euro) di Andrea Satta: nel libro, per ragazzi dai 10

ai 14 anni, il viaggio verso la Germania, quasi al confine con

la Polonia, di un padre e di un figlio per ritrovare la storia

esemplare del nonno deportato in un campo di concentramento

nazista, un uomo normale, non un eroe, ma che fu capace di

scelte coraggiose. Torna anche “Il baule dei segreti. La storia

delle bambine sopravvissute ad Auschwitz” (Mondadori, pp.156,

euro 10. Dai 10 anni) di Andra e Tatiana Bucci, illustrato da

Elisabetta Stoinich: due sorelle rievocano l’esperienza

drammatica della loro famiglia ebrea, dalle leggi razziali alla

Liberazione, attraverso gli oggetti recuperati in un vecchio

baule. La straordinaria storia vera di Stefania Podgórska, una

ragazza nata nella Polonia della Seconda Guerra Mondiale che

combatté contro il nazismo e salvò tredici ebrei nascondendoli

in casa propria, è al centro de “Una luce oltre il buio” (De

Agostini, pp.276, 16.90 euro) di Sharon Cameron: destinato a

lettori dai 14 anni in su, il libro celebra il coraggio, l’amore

e l’eroismo di una sedicenne come tante che, dopo aver assistito

alla tragica cattura del ragazzo ebreo di cui è innamorata,

decide di opporsi all’orrore nazista e provare a cambiare la

storia. Il volume illustrato “La storia di Anna Frank raccontata

da Lia Levi” (pp.66, 6.90 euro), con i disegni di Barbara

Vagnozzi, è la proposta di Gallucci per i bambini dai 7 anni: la

vita quotidiana nella clandestinità, la paura della guerra, i

sentimenti e i desideri confidati dalla tredicenne Anna al suo

diario compongono un racconto adattato per i piccoli lettori,

grazie ad alcuni specifici accorgimenti, come il carattere ad

alta leggibilità EasyReading, l’andata a capo regolata dal senso

senza sillabazione, i testi in stampatello maiuscolo, le

illustrazioni a colori e a doppia pagina, accanto ad attività e

giochi legati alla comprensione del testo. Arriva in libreria “Sulle ali della speranza. Il mio diario di bambina in fuga

dalla Shoah” (Piemme, pp.186, euro 14) di Bruna Cases e Federica

Seneghini, per lettori dai 6 ai 10 anni: attraverso un racconto

fatto di piccoli e grandi dettagli, l’emozionante testimonianza

di Bruna Cases che nel 1943, a 9 anni, con la famiglia riuscì a

trovare rifugio in Svizzera grazie ad alcuni “contrabbandieri”,

uomini che per denaro accompagnavano al confine profughi ebrei e

perseguitati. Piemme propone anche la riedizione de “La casa

segreta” (pp.224, 10 euro. 6-10 anni di età) di Erminia

Dell’Oro: la lotta per sopravvivere (e per non perdere la

speranza in un futuro migliore) del piccolo Dino Molho,

costretto a rifugiarsi con la sorella e i genitori nella piccola

soffitta di una fabbrica, nascosta da tutto e da tutti. (ANSA).



