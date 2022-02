Giorno Ricordo: Anpi, disinnescare polemiche negative

Condividi l'articolo

(ANSA) – GORIZIA, 05 FEB – “L’Anpi e la Zzb-Nob,

l’Associazione dei partigiani sloveni, intendono avviare un

percorso che tenda a disinnescare quelle dinamiche negative che

stanno portando in alcuni casi ad anteporre l’interesse politico

alla corretta lettura della storia, addirittura negando la

legittimità della ricerca e dell’approfondimento”: lo ha

affermato Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi,

presentando la conferenza “La storia insieme – Skupaj o

zgodovini” in corso di svolgimento a Gorizia. I lavori vertono sulla relazione della Commissione mista

storico-culturale italo-slovena, istituita nel 1993 dai Ministri

degli Esteri dei due Paesi. “La relazione fu approvata all’unanimità e consegnata ai

rispettivi Ministri degli Esteri solo nel luglio del 2000 –

ricorda Anpi – Per otto mesi, nonostante varie sollecitazioni e

il voto unanime della Camera, non fu resa pubblica. Il testo

integrale fu reso noto dal Ministero degli Esteri solo il 4

aprile del 2001 e non ebbe alcun significativo riscontro

mediatico. Tale documento costituisce un punto di approdo,

ragionevole e meditato, che mette a fuoco l’insieme delle

responsabilità e costituisce un atto ufficiale e condiviso dai

due Stati. Ancora oggi, le sue conclusioni costituiscono un

imprescindibile riferimento per tutti gli studiosi – precisa

Anpi – Da questa è necessario ripartire per un’analisi storica

scevra da propaganda e strumentalizzazioni”. Prima del convegno le due delegazioni si sono incontrate dove

un tempo sorgeva la cosiddetta “Cortina di ferro”, sul Confine

di stato tra Italia e Slovenia, dove c’è stato uno scambio di

fiori. L’evento è stato preceduto da polemiche politiche.

(ANSA).



