Giorno Ricordo: striscione “foibe piene bugie di fasciste”

(ANSA) – SENIGALLIA, 10 FEB – Dopo l’assalto alla Sede di

Fratelli d’Italia a Fermo, ora anche un’irruzione presso gli

uffici del Consiglio comunale di Senigallia con un “vergognoso

striscione negazionista delle Foibe” affisso sulla porta di

Massimo Bello, presidente del Consiglio ed esponente di Fratelli

d’Italia. Nello striscione, appeso da ignoti, la scritta “Le

foibe sono piene di bugie fasciste”. A dare notizia

dell’episodio i commissario di FdI Marche, on. Emanuele Prisco,

che esprime a Bello “la vicinanza di tutto il Partito”.

“Ormai è evidente – aggiunge Prisco – che siamo di fronte a

un clima inaccettabile, con ripetuti attacchi all’unico partito

di opposizione che in questo caso si spinge anche alle

istituzioni, in una giornata che dovrebbe unire la Nazione nel

ricordo della tragedia delle foibe e dell’esodo dei nostri

connazionali del confine orientale, come per altro previsto

dalla legge 30 marzo 2004 n° 92. Confidiamo nel lavoro delle

Forze dell’Ordine – conclude – per assicurarli alla giustizia e

che in tutta Italia prevalga la memoria nazionale condivisa su

chi alimenta odio politico, negazione della storia e delle

libertà fondamentali”. (ANSA).



