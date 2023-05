Giovane cade da spallette Arno a Pisa, ferito

Condividi l'articolo

(ANSA) – PISA, 13 MAG – Un 27enne è rimasto ferito in modo

non grave dopo essere caduto dalle spallette sull’Arno la scorsa

notte nel centro di Pisa. La richiesta di soccorso è scattata

intorno alle 2.30 e per recuperare il giovane è stato necessario

l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco esperta in

tecniche speleo alpinistico fluviali.

Il 27enne, italiano, secondo quanto si apprende, stava

giocando con alcuni amici nel tratto compreso tra il Ponte di

Mezzo e il Ponte Solferino, nel centro storico cittadino, quando

per cause ancora in corso di accertamento ha perso l’equilibrio

precipitando da un’altezza di almeno sei, sette metri. Il

giovane ha riportato un politrauma ma è sempre rimasto

cosciente. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco è

servito a immobilizzare il traumatizzato e recuperarlo adottando

specifiche attrezzature di soccorso per poi affidarlo alle cure

del 118 che lo ha trasportato in ospedale dove è tuttora

ricoverato. (ANSA).



