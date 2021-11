Giovane investita e uccisa in Calabria,ai domiciliari 31enne

Condividi l'articolo









(ANSA) – MONTALTO UFFUGO, 09 NOV – E’ stato arrestato e posto

ai domiciliari il presunto autore dell’investimento della donna

di 27 anni, avvenuto ieri sera a Settimo di Montalto Uffugo, in

provincia di Cosenza. Si tratta di un 31enne residente proprio a

Montalto Uffugo che era alla guida di un furgoncino e che, dopo

avere travolto la donna, poi deceduta poco dopo il suo arrivo in

ospedale, non si è fermato a prestare soccorso dileguandosi.

All’individuazione del trentunenne si è arrivati grazie al

lavoro investigativo dei carabinieri di Montalto che

immediatamente si sono attivati per individuare il pirata della

strada. L’uomo avrebbe dichiarato di non essersi accorto di

nulla, ma di aver sentito solo un tonfo, pensando di aver preso

una buca.

La giovane donna quando è stata travolta stava percorrendo a

piedi la strada lungo che dalla frazione “Settimo” conduce nel

centro storico del paese. Insieme a lei c’erano alcuni

familiari. (ANSA).



