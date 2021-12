Giovane investito dopo lite in discoteca a Cesenatico, grave

Condividi l'articolo

(ANSA) – CESENATICO, 12 DIC – Ci sarebbe una lite iniziata in

discoteca all’origine dell’investimento e della successiva rissa

– con un bilancio di tre ragazzi feriti, uno in condizioni serie

– avvenuti la scorsa notte davanti a una discoteca di Cesenatico

(Forlì-Cesena).

A quanto appreso, nel locale – la discoteca Energy – due

gruppi di giovani, uno di romagnoli l’altro composto da italiani

e albanesi, hanno iniziato a discutere e a venire alle mani,

tanto che il personale addetto alla sicurezza li ha condotti

fuori. Qui alcuni ragazzi sono saliti in auto e con questa

avrebbero deliberatamente investito un giovane del gruppo “rivale”, un 27enne di nazionalità albanese attualmente

ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di

Cesena. A questo punto gli amici della vittima si sarebbero

scagliati contro gli occupanti dell’auto, aggredendoli e

picchiandoli. Due giovani, un 19enne e un 20enne, italiani,

hanno avuto la peggio e sono stati curati in pronto soccorso

riportando comunque ferite lievi. Sulla dinamica sono ancora in

corso le indagini dei carabinieri di Cesenatico.

“Un gesto oltre che folle anche criminale”, di “risse se ne

vedono tante fuori dalle discoteche in tutta Italia ma che poi

ci sia stato questo regolamento di conti dopo, con un

investimento voluto, non l’avevamo mai visto ed è l’aspetto più

grave della situazione”. Così all’ANSA il sindaco di Cesenatico,

Matteo Gozzoli. (ANSA).



—

