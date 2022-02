Giovane mamma muore a Napoli, la neonata è salva

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 17 FEB – Una giovane mamma di 33 anni è

morta per il Covid a Napoli, 15 giorni dopo aver dato alla luce

una neonata. La donna che – secondo quanto riferiscono organi di

stampa – aveva altre patologie, non era vaccinata. La piccola,

dopo essere nata prematura, è ora in buone condizioni,

ricoverata in terapia intensiva.

Dal Policlinico di Napoli, dove era ricoverata la 33enne, mamma

di un’altra bambina di tre anni, arriva l’invito a proteggere le

donne in gravidanza, soprattutto se hanno altre patologie perchè

il virus, in assenza della protezione vaccinale, continua a

colpire gravemente e ad uccidere. Dall’autunno scorso la 33enne

è la quarta partoriente, ricoverata al Policlinico, morta di

Covid. (ANSA).



