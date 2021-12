Giovane uccisa in strada vicino Catania, era appena uscita dal lavoro

Condividi l'articolo

Una giovane donna è stata uccisa questa sera nel rione Lineri a Misterbianco, a pochi chilometri da Catania. La vittima è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco mentre era in strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando provinciale, che hanno avviato le indagini.

Aveva 27 anni ed è stata colpita appena uscita dal panificio in cui lavorava, in territorio di Misterbianco, a pochi chilometri da Catania. I carabinieri, che indagano, stanno cercando di riscostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni per fare luce sul movente e sull’autore del delitto.

—

