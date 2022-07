Giovane ucciso nel Bolognese, disposto il carcere per 16enne

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 19 LUG – Fermo convalidato e custodia

cautelare in carcere per il 16enne accusato di aver accoltellato

a morte Fabio Cappai, operaio di 23 anni, ucciso nella tarda

serata di venerdì in un centro sportivo a Castel del Rio,

sull’Appennino Imolese. Lo ha deciso il Gip Anna Filocamo,

accogliendo la richiesta della Procura per i minorenni di

Bologna guidata dalla procuratrice Silvia Marzocchi, all’esito

dell’udienza nel tribunale di via del Pratello.

La difesa del minorenne, che aveva confessato i fatti e fatto

ritrovare l’arma del delitto, aveva chiesto una misura meno

afflittiva. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte