Giovanili in campo durante il fine settimana

Condividi l'articolo





UNDER 19 Nazionale

18’ Giornata – Girone D

Sabato 26/03 ore 15.30

c/o “A. Musiani” – Rimini

RIMINI FC – SAMMAURESE

UNDER 17 Élite

20’ Giornata – Girone C

Domenica 27/03 ore 10.30

c/o Stadio “R. Neri” – Rimini

RIMINI FC – RAVENNA FC

UNDER 16 Regionale

20’ Giornata – Girone F

Domenica 27/03 ore 10.30

c/o “Angelicchi” – Crocetta di Longiano (FC)

SAVIGNANESE – RIMINI FC

UNDER 15 Élite

20’ Giornata – Girone C

Domenica 27/03 ore 10.30

c/o “I. Nicoletti” – Riccione (RN)

FYA RICCIONE – RIMINI FC

UNDER 14

Campionato U15 Prov.

18’ Giornata – Girone B

Sabato 26/03 ore 18.15

c/o C.S. “Stella” – Rimini

POL. STELLA sq. B – RIMINI FC

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte