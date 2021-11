Giovedì 11 novembre, alle ore 18,30, è convocato il secondo consiglio comunale della nuova legislatura | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









All’ordine del giorno – dopo le comunicazioni del Presidente e del Sindaco e la presentazione delle interrogazioni – la costituzione delle commissioni consiliari permanenti e le elezioni dei rispettivi presidenti e vicepresidenti.

La seduta si svolgerà in presenza nella sala consiliare del Palazzo ex Aquila D’Oro. La seduta è aperta al pubblico fino ad esaurimento posti, con l’obbligo di indossare la mascherina ed esibire il green pass, in alternativa la seduta sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito del Comune di Rimini o in diretta tv con Icaro tv canale 211.

