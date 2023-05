Giro: al via l’ultima tappa, Roglic difende la rosa

Condividi l'articolo

L’Inno di Mameli poi il via: l’edizione numero 106 del Giro d’Italia si conclude a Roma, con la maglia rosa sulle spalle di Primoz Roglic. La 21/a e ultima tappa – da Roma a Roma di 126 km -ha preso il via dall’Eur direzione Ostia, per poi tornare a Roma e compiere 16 volte il circuito nel centro cittadino con arrivo ai Fori Imperiali. Ritmo molto blando in questi primi chilometri. Per ora nessun corridore ha cercato di andare in fuga, i corridori della Jumbo Visma, la squadra del leader Roglic indossano tutti guantini e calzini rosa per omaggiare il loro capitano.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte