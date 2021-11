Giro, Bernal sicuro: ‘Sarà una corsa molto dura già dall’Etna’

Condividi l'articolo









“Con queste tappe di alta montagna è chiaro che, anche il Giro d’Italia 2022 di ciclismo, sarà duro.

Già il primo arrivo in salita, quello sull’Etna, sarà importante e potrebbe tagliare fuori dalla lotta per la maglia rosa chi non si farà trovare al 100%. Poi, ci saranno salite mitiche, come il Mortirolo, dove grandi campioni hanno scritto pagine importanti, mi riferisco a Pantani e a tanti altri”. Così Egan Bernal, vincitore del Giro d’Italia 2021, commenta le tappe di alta montagna, che sono state svelate oggi dagli organizzatori di Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport.

“Sarà un Giro bellissimo – ha aggiunto il corridore colombiano – da vedere e affrontare: le sei tappe di montagna risulteranno decisive per la classifica generale”.



