Giro: Dagnoni applaude Bais, se strada sale ciclismo si infiamma

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – Altra impresa azzurra al Giro

d’Italia 2023. Davide Bais ha conquistato la 7^ tappa, con

arrivo in salita sul Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore). Si

tratta della seconda vittoria di un italiano in questa edizione

della corsa rosa, dopo quella ottenuta da Jonathan Milan nella

seconda frazione (Teramo – San Salvo). Il successo dell’atleta

dell’Eolo-Kometa Cycling Team è stato salutato dal presidente

della federciclismo, Cordiano Dagnoni, che ha posto l’accento

sulle ottime prove degli azzurri fino a questo momento: “Complimenti a Davide Bais per questa bella vittoria. Quando la

strada sale il ciclismo si infiamma e le azioni assumono i

contorni dell’impresa”.

Il numero uno della Fci ha proseguito: “Fa piacere constatare

che dopo una settimana il ciclismo italiano ha dato importanti

segnali, con le due vittorie di Milan e Bais, i piazzamenti, la

maglia ciclamino dello stesso Milan e quella azzurra di oggi di

Davide. Ci tengo, in particolare – aggiunge Dagnoni – a

sottolineare l’ottimo lavoro che sta facendo in questi anni la

Eolo-Kometa Cycling Team, anche grazie ad essa i nostri ciclisti

hanno la possibilità di crescere e mettersi in mostra. Sono

convinto che altre soddisfazioni arriveranno ancora nei prossimi

giorni”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte