Giro: due pedalate azzurre con quattro ex campioni

(ANSA) – ROMA, 20 MAG – Banca Mediolanum, per il 20/o anno

sponsor del Gran premio della montagna al Giro d’Italia di

ciclismo, organizza in Valle d’Aosta ‘Un giro nel Giro’,

dedicato a clienti e appassionati per vivere con loro l’emozione

del percorso, anticipando la gara di qualche ora. Prenderà il

via da Aosta la pedalata amatoriale insieme agli ex fuoriclasse

e storici testimonial di Banca Mediolanum: Maurizio Fondriest e

Paolo Bettini. Il gruppo in maglia azzurra partirà insieme ai

testimonial domenica alle ore 11,45 dal family banker office di

Aosta, in via Chambey 206, in direzione del traguardo di Cogne.

Un’altra pedalata scatterà da Rivarolo Canavese insieme a

Francesco Moser e Gianni Motta. Il gruppo in maglia azzurra

partirà insieme ai testimonial domenica alle ore 8,15 da via

Carisia. (ANSA).



—

