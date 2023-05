Giro: Ganna, non vedo l’ora di partire

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 MAG – Conto alla rovescia per il via al

Giro d’Italia, e Filippo Ganna fa il punto sulle ambizioni sue e

del suo team, l’Ineos. “Non vedo l’ora”, dice il velocista

azzurro. L’Ineos ha ufficializzato la squadra al via sabato da

Fossacesia Marina: si tratta dell’olandese Thymen Arensmann, del

belga Laurens de Plus, di Ganna e dell’altro italiano, Salvatore

Pucio, dei britannici Tao Geoghegan Hart, Ben Swift e Geraint

Thomas, del francese Shivakov.

“Sono così felice di essere tornato e di iniziare al Giro – il

commento di Ganna, vincitore della prima tappa a crono nelle

edizioni del 2020 e 2021 in due dei sei successi individuali

all’attivo -. Non vedo l’ora di vedere cosa posso ottenere per

la squadra. Sono molto orgoglioso di ciò che ho ottenuto in

questa gara in passato e mi sento davvero positivo”, ha aggiunto

l’azzurro, che “La nostra squadra è forte e non vedo l’ora di

partire e mostrare il nostro meglio. La cronometro di apertura

mi offre ancora una volta l’opportunità di iniziare in modo

molto positivo per tutti noi. I preparativi sono andati bene e

non vedo l’ora di arrivare a Fossacesia Marina sabato”.

“Ovviamente – conclude Ganna – amo correre in Italia davanti

ai miei tifosi di casa e conosco l’impatto che ha l’incredibile

supporto per me e per il team, quindi speriamo di usare

quell’energia per dare il meglio”.

Thomas, vincitore del Tour, torna in Italia dopo le edizioni

sfortunate del 2017 e 2020: “Le ultime due volte che ci sono

stato non ho nemmeno finito, quindi spero di riuscire almeno ad

arrivare a Roma”, ironizza il britannico. “Questa stagione e’

stata finora fatta di fermi e ripartenze, ma sono sulla strada

giusta e mi sto rimettendo in forma appena in tempo, con tutti i

ragazzi che stanno andando molto bene. Abbiamo avuto un ottimo

stage in Sierra Nevada e poi il Tour of the Alps ovviamente è

andato molto bene, quindi il morale è alto. Tutti sono

fiduciosi”. Quanto alle ambizioni personali, “voglio solo

godermela”, aggiunge Thomas, che quest’anno trova in squadra un

vecchio amico, Swift (“correvamo insieme quando avevamo 10 anni,

nelle piste ciclabili attorno a casa”). “Sara’ decisiva l’ultima

settimana – la previsione finale – Arriviamo li’, e poi si

vede”. (ANSA).



