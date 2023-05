Giro: Intermarché, Bystroem ha Covid ma oggi parte regolarmente

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 MAG – Il norvegese Sven Erik Bystroem sarà

regolarmente al via della tappa di oggi, la decima, del Giro

d’Italia, da Scandiano a Viareggio, e questo nonostante sia

risultato positivo a un test per il Covid. Ad anticiparlo, in

un’intervista a Eurosport, era già stato lo stesso atleta, ma

ora è arrivata la conferma ufficiale con una nota ella sua

squadra, la Intermarché-Circus-Wanty.

“In consultazione con il nostro staff medico e il Chief

Medical Officer di Rcs e dell’Uci – è scritto nel comunicato -,

a seguito di un test Covid positivo e in conformità con il

protocollo medico dell’Uci, Sven Erik Bystr›m continuerà il Giro

d’Italia 2023. Bystr›m è stato sottoposto a molteplici esami

medici che non hanno evidenziato alcun sintomo né alcuna

controindicazione alla pratica sportiva. Pertanto, come

ricordato dal regolamento Uci per i casi asintomatici, prenderà

il via della tappa numero 10”. (ANSA).



