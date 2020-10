Giro: mamma Pantani, aspetto la corsa ma è sempre un dolore

(ANSA) – CESENATICO, 15 OTT – La tappa di oggi, la numero 12

del Giro d’Italia, è tutta costruita intorno a Cesenatico, paese

di Marco Pantani. “Io ci sarò, alla partenza e all’arrivo. Con

un gran dolore nel cuore”, dice all’ANSA la madre del Pirata,

Tonina Belletti.

“Certamente è sempre una sofferenza per me, anche se mi sto

avvicinando un po’ al Giro, perché non è il Giro che ha fatto

male a Marco, ma le persone. Lui amava questo sport”, prosegue

mamma Tonina, che martedì ha inaugurato insieme al sindaco di

Cesenatico le due biglie giganti dedicate al campione sul

lungomare, una rosa e una gialla, per ricordare l’estate del

1998 della storica doppietta Giro-Tour.

Il gruppo oggi percorre le colline romagnole, i saliscendi

della ‘Nove Colli’, classica delle Gran Fondo amatoriali. Sono

le salite di Marco: “Lui si allenava lì, le ha fatte in

bicicletta mille volte”, dice la madre del campione morto il 14

febbraio 2004 a 34 anni, in un residence di Rimini.

Nel gruppo attuale c’è qualche corridore che la famiglia

Pantani vive come più vicino? “Non sto seguendo la corsa. Uno

con cui ogni tanto ci sentiamo è Giovanni Visconti”, dice

Belletti. E sull’idea delle Iene di dare a Marco la coppa del

Giro del 1999, dal quale fu escluso, mentre era in maglia rosa,

per i valori dell’ematocrito, mamma Pantani risponde: “Non mi

espongo, vediamo cosa succede”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte