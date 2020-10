Giro: Nibali, felice che cominci dalla mia Sicilia

(ANSA) – PALERMO, 01 OTT – “Domenica scorsa sulle strade del

mondiale di Imola ho avuto delle buone sensazioni, ma non

chiedetemi pronostici. Sicuramente l’obiettivo è essere

protagonista, ma daremo i voti alla fine quando tireremo le

somme”. Così Vincenzo Nibali, intervenuto nella conferenza

stampa della Trek Segafredo in qualità di capitano poco prima

della presentazione ufficiale della centotreesima edizione del

Giro d’Italia di ciclismo, ha parlato delle sue ambizioni per la

corsa rosa.

“Sono felice che si parta dalla mia Sicilia – dice lo squalo

dello Stretto – anche non si passerà dalla mia Messina. Però

c’è una tappa che arriva alle porte della città in cui sono

nato. Sicuramente ci saranno tanti amici che verranno a fare il

tifo per me lungo la strada. Peccato per le limitazioni imposte

dal coronavirus, ma un saluto a distanza non lo farò mancare”.

A proposito dei possibili rivali per la classifica generale,

Nibali considera Geraint Thomas della Ineos fra gli avversari da

battere. “Ci saranno 65 chilometri di cronometro

complessivamente in programma – dice Nibali -e per questo Thomas

sarà il rivale principale. Ma c’è da stare attenti anche al mio

ex compagno di squadra Jakob Fuglsang dell’Astana. Di ciclisti

all’altezza della situazione ce ne sono tanti e fra i rivali

principali c’è anche Steven Kruijswijk che però ha sulle gambe

una preparazione diversa rispetto a chi come me ha fatto la

Tirreno-Adriatico. Sono curioso e anche un po’ preoccupato per

le tappe di montagna, voglio vedere che temperature

incontreremo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte