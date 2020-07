Giro: Sagan, farò divertire tifosi in anno terribile

(ANSA) – MILANO, 30 LUG – Peter Sagan promette di “dare

spettacolo” sulle strade del Giro d’Italia e “far divertire” i

tifosi in un anno “così duro” a causa della pandemia. “Mi fa

ancora più piacere – spiega il tre volte campione del mondo,

alla sua prima partecipazione alla corsa rosa, durante il Giro

Day – tornare in Italia dopo il Coronavirus. E’ stato un periodo

molto duro per tutti. Per partecipare al Giro rinuncio alle mie

classiche del Nord ma non si può avere tutto nella vita. Volevo

partecipare al Giro prima di terminare la mia carriera e

quest’anno era l’anno giusto”. Sagan spera di riuscire ad

arrivare a Milano e magari conquistare la maglia a punti, già

vinte sia al Tour che alla Vuelta: “Ho appena 13 giorni di

riposo tra la fine del Tour e l’inizio del Giro. Non c’è mai

stata una situazione così anomala ma spero di riuscire a

gestirla e arrivare fino in fondo”. (ANSA).



—

