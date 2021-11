Giro: tappa a Jesi, città ricorda Scarponi

Condividi l'articolo









(ANSA) – JESI, 09 NOV – “E’ ufficiale, il Giro d’Italia torna

a Jesi!”. Lo conferma il sindaco Massimo Bacci via facebook. “Ci

è appena stata confermata una bellissima notizia: il prossimo

Giro d’Italia di ciclismo farà tappa a Jesi – si legge nel post

-. Dopo 37 anni la nostra città tornerà di nuovo ad accogliere

la carovana rosa nella tappa che partirà da Pescara e

raggiungerà Jesi dopo 194 chilometri. Un grande evento popolare

per uno sport che unisce il nostro paese, con un ritorno di

immagine straordinario. Grazie a tutti coloro che hanno

contribuito a questo eccezionale risultato ed un primo pensiero

all’indimenticabile Michele Scarponi che queste strade le ha

percorse in lungo ed in largo. Ora subito al lavoro per la

migliore organizzazione possibile”. (ANSA).



—

