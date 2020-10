Giro: trauma cranico e fratture ossa nasali per Wackerman

(ANSA) – ROMA, 06 OTT – “Sto bene. Solo alcuni piccoli tagli

sulle mie dita. Non sono proprio sicuro di cosa sia successo, ma

dal nulla le barriere sono volate nel nostro gruppo. Per ora il

mio pensiero è con il mio compagno di squadra Luca e spero

arrivi presto qualche buona notizia”. E’ il tweet del belga

Etienne Van Empel, finito a terra a causa di una transenna nel

finale della 4/a tappa del 103/o Giro d’Italia di ciclismo, che

si è conclusa a Villafranca Tirrena (Messina).

Il corridore della Vini Zabu Brado Ktm è finito sull’asfalto

assieme al compagno di team Luca Wackermann che, portato in

ospedale, si è visto diagnosticare un trauma cranico commotivo,

la frattura delle ossa nasali, una ferita lacerocontusa al

sopracciglio sinistro e nella regione mentoniera, una ferita

lacera al ginocchio destro, contusioni escoriate multiple al

volto, in particolare allo zigomo sinistro e buccale, contusione

lombosacrale, escoriazioni multiple agli arti superiori e

inferiori. Per lui, ovviamente, la corsa rosa è finita alle

porte di Messina. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte