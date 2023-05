Giro:Evenepoel alla partenza della 6/a tappa dopo caduta di ieri

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 11 MAG – Remco Evenepoel, uno dei favoriti

per la vittoria finale del Giro d’Italia, è regolarmente ai

nastri di partenza della sesta tappa della Corsa rosa con

partenza e arrivo a Napoli. Il corridore belga della QuickStep

ieri è stato vittima di una doppia caduta nel corso della tappa

da Atripalda a Salerno, riportando una forte contusione al

fianco destro che ne aveva messo in forse la partenza.

In particolare Evenepoel ieri lamentava un ematoma con

contrazione dei muscoli e qualche problema all’osso sacro.

Stamattina gli ultimi controlli da parte dei medici e il via

libero. Evenepoel era rimasto coinvolto in una prima caduta

causata dall’attraversamento di un cane e quindi nuovamente a 3

km dall’arrivo. In classifica generale il belga è secondo a 28”

dalla maglia rosa Leknessund. Prima di partire anche un

siparietto per la maglia iridata, che si è messo a palleggiare

sul palco con un pallone biancazzurro, i colori del Napoli

fresco campione d’Italia. (ANSA).



