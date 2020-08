Giù dagli yacht, tutti sulle ong. L’ultima moda dei radical chic

L’ultima moda della sinistra chic? Basta passerelle sulle navi di soccorso dei migranti come l’ultra-milionario Richard Gere: ore per essere veramente “cool” ed essere dei veri “filantropi” bisogna sponsorizzare una Ong. “ Come molte persone di successo nel mondo dell’arte, ho comprato uno yacht ” ha scritto l’altro giorno sui social il writer inglese Banksy in merito alla Louise Michel. “ È una nave della Marina francese. L’abbiamo convertita in una nave di salvataggio perché le autorità europee ignorano deliberatamente le richieste di soccorso dei ‘non europei”. Una frase che, evidentemente, ha ispirato altri personaggi illustri della sinistra politicamente corretta. Come nota La Verità, Oliviero Toscani, per esempio, non vuole essere da meno: “ La nave di Banksy? Mi piacerebbe avere abbastanza soldi per finanziarne una anche io, utilizzare una di queste navi qui della Costa Crociere e andare a prenderli “, ha detto il fotografo. “ Il nostro futuro sarà fatto dall’immigrazione, la nostra fortuna è questa, è la grande opportunità. L’artista deve essere il primo a capirlo “.

Se quello di Toscani è per ora soltanto un sogno, c’è chi è passato dalle parole ai fatti e ha messo in piedi una ong per il salvataggio dei migranti. Parliamo di Resq-People saving people, Ong fondata da Gherardo Colombo e appoggiata da Gad Lerner, Cecilia Strada, Armando Spataro e altri volti noti della sinistra. “ Vogliamo ribadire l’obbligo morale di rispettare la vita ” spiegano, e “ per fare questo, vogliamo mettere una nave in mare. Vogliamo che batta bandiera italiana. Vogliamo che sia l’unica bandiera a bordo, che diventi emblema di accoglienza, riparo, salvezza. Vogliamo sia una nave della società civile, di bambini e genitori, di insegnanti e studenti, di cooperative e associazioni, di personaggi famosi e perfetti sconosciuti; una nave di tutti coloro che sono stanchi di girare la testa dall’altra parte e decidono di salvare vite umane “. Gherardo Colombo ci spiega inoltre che Resq “ è un modo per realizzare la nostra costituzione “. Sarà.