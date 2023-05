Giubileo: Gualtieri, il rudere della ‘Vela’ tornerà fruibile

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 MAG – “Ringrazio il demanio, perché quella

è area demaniale: le Vele di Calatrava incompiute sono una delle

vergogne della città, un’opera costata fior di risorse e di gran

pregio. E’ positivo che sia stato trovato un equilibrio: c’è un

intervento che consente la fruibilità di quello che c’è”. Lo ha

detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in audizione in

commissione capitolina Giubileo.

“Non si farà la seconda Vela – ha spiegato – ma quello che

c’è, diventa fruibile. Se vinceremo Expo naturalmente

l’intervento sarà più ambizioso”.

Per Tor Vergata l’investimento è da 70 milioni, in gran parte

del Demanio (12 i milioni ‘giubilari): “Tre gli interventi – ha

spiegato il sindaco – Collaudo statico e arresto del degrado,

completamento del Palasport, quello senza Vela, e opere esterne

per 20 milioni per la fruibilità del sito. Il Palasport potrà

essere utilizzato anche come arena scoperta, con un’area verde

per l’accoglienza dei fedeli per i grandi eventi. Il rudere

insomma cessa di essere tale: è un intervento significativo. Con

la Regione stiamo valutando assieme: potrebbe non servire una

altra Valutazione di impatto ambientale perché una c’era già

stata. L’intervento dovrebbe iniziare a giugno”.

“Inoltre – ha aggiunto il sindaco – è previsto un intervento

da 24 milioni per il collegamento dall’autostrada all’area, con

la realizzazione di un ponte. Per il collegamento con Tor

Vergata era previsto un collegamento tramviario, che

diventerebbe metro in caso di Expo. Non è realizzabile per il

Giubileo, per cui abbiamo previsto un sistema di navette

aggiuntive tra le stazioni metro A e C e il sito di Tor

Vergata”. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte