Giubileo: Gualtieri, nel nuovo dpcm 184 interventi

(ANSA) – ROMA, 08 MAG – “Il secondo dpcm integrerà il primo,

aggiungendo nuovi interventi. Non sarà un ‘secondo’ dpcm ma

novellerà il primo: alla fine ci sarà un unico dpcm con tutti

gli interventi, sia i già previsti sia nuovi, che riguardano

anche la Città Metropolitana e le province di Viterbo e

Frosinone. Un quadro molto ampio di interventi che presenterò

quando sarà firmato alla fine dei passaggi”. Lo ha detto il

sindaco di Roma Roberto Gualtieri in audizione in commissione

capitolina Giubileo.

Il sindaco ha dato qualche cifra sul dpcm: “Complessivamente

– ha spiegato – sarà un unico testo con 184 interventi da 2,9

miliardi di valore complessivo, di cui 1,2 milioni di fondi

giubilari più i 135 interventi di ‘Caput Mundi’ (ex Pnrr, ndr)

da 500 milioni. Di questi, 124 interventi sono finanziati

integralmente da fondi giubilari e 27 in cui il finanziamento

giubilare integra altre risorse. Ce ne sono infine 33 finanziati

al di fuori delle risorse giubilari, ma delle quali è parso

opportuno l’inserimento nel programma”. (ANSA).



