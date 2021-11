Giudice A: sei squalificati dopo gare 5, 6 e 7 novembre

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 09 NOV – Sono sei i giocatori squalificati per

una giornata dal giudice sportivo della serie A, Gerardo

Mastrandea, in relazione alla partite della 12/a giornata

giocate il 5, 6 e 7 novembre scorsi.

Si tratta di Lucas Martinez Quarta (Fiorentina) e Dimitrios

Nikolaou (Spezia) e degli espulsi Daniel Bessa e Nikola Kalinic

(entrambi del Verona), Jean-Victor Makengo (Udinese) e Nikola

Milenkovic (Fiorentina). Salterà una partita anche il vice

allenatore dei viola, Daniel Niccolini, per una “espressione

ingiuriosa” rivolta al tecnico della Juventus al 25′ del secondo

tempo.

Ammenda di 10 mila euro sia al Verona – per i cori “di

matrice territoriale” intonati contro i tifosi del Napoli – sia

alla Salernitana, per lancio di petardi (uno dei quali finito

vicino a uno steward), bengala e fumogeni. Sanzione da 5 mila

euro al Milan per il lancio di oggetti di varia natura. (ANSA).



