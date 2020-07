(ANSA) – ROMA, 19 LUG – Sono in tutto cinque gli squalificati

in Serie A in base alle decisioni del giudice sportivo al

termine delle gare giocate ieri per la quindicesima giornata

ritorno.

Saltano un turno per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario, Andrea Carboni (Cagliari), Sofyan Amrabat (Verona), Mitchell Dijks (Bologna),

Gianmarco Ferrari (Sassuolo), Hans Hateboer (Atalanta). (ANSA).



