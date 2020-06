Giudice: due turni a Caceres, uno a Chiesa

(ANSA) – ROMA, 23 GIU – Il giudice sportivo della Lega di Serie A, in relazione alle partite di ieri, ha squalificate per due giornate il difensore della Fiorentina, Martin Caceres: un turno gli è stato inflitto per l’espulsione in seguito a doppia ammonizione, l’altro “per avere inoltre, al 25′ st, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, proferito un’espressione blasfema mentre abbandonava il terreno di gioco”.

L’organo di giustizia sportiva ha fermato per una giornata Danilo (Juventus), espulso contro il Bologna, e Federico Chiesa (Fiorentina), per V Sanzione. Il ‘gioiellino’ dei viola salterà dunque la sfida contro la Lazio di sabato all’Olimpico. (ANSA).



