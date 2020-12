Giudice: due turni di squalifica allo juventino Morata

(ANSA) – ROMA, 01 DIC – Il Giudice sportivo Gerardo

Mastrandrea, in relazione alle partite della 9/a giornata del

campionato di calcio di Serie A, ha squalificato per due

giornate lo juventino Alvaro Morata, “per avere, al termine

della partita, sul terreno di gioco, rivolto al direttore di

gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo”.

Morata salterà il derby contro il Torino e la sfida contro il

Genoa.

Fra i calciatori non espulsi una giornata ad Ali Tolgay

Arslan (Udinese), “per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario”, e a Pasquale Schiattarella (Benevento), “per

comportamento scorretto nei confronti di un avversario. (ANSA).



—

